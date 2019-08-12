Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
|
Антисептики и санитайзеры от Natura Siberica
производство натуральной и органической косметики
|
Многоразовые 2-х слойные маски
Многоразовые 2-х слойные маски производство Россия
|
В 2020 году каждая 20-я коробка бесплатно!
При покупке любого товара каждая 20-я коробка и доставка в пределах КАД бесплатно!
Компания "Меридиан" является крупным производителем пакетов из ПНД и ПВД, пленки и бахил широкого ассортимента с многолетней историей и крупными клиентами по всей территории РФ. Отлаженное высокопроизводительное оборудование способно изготавливать большие объемы качественное продукции под любые требования и сроки каждого нашего клиента.